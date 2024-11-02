В Госдуме рекомендовали россиянам отвязать аккаунты от сервисов Google

Член комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин порекомендовал россиянам отвязать важные аккаунты от сервисов Google в связи с возможными новыми и непредвиденными ограничениями со стороны компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии