Банк России анонсировал ряд изменений для владельцев полисов ОСАГО – для отдельных видов транспорта расширятся тарифные коридоры, а в некоторых регионах изменятся территориальные коэффициенты (КТ), чтобы цена на полисы становилась более справедливой.
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