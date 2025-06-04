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Никас Сафронов выразил сожаление о возможной продаже картины «Боярин» за границу

Никас Сафронов выразил сожаление о возможной продаже картины «Боярин» за границу

Произведение Виктора Васнецова под названием «Боярин» было обнаружено в частной коллекции астронома Авенира Яковкина и выставлено на аукцион с начальной ценой в 27 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей).

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