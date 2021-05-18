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Александр Роджерс: В метаниях меж умными и красивыми

В Палестине сейчас происходит трагедия, гибнут люди (с обеих сторон). Всё это инспирировано и поддерживается извне, кому-то очень нужно разжечь на Ближнем Востоке большой пожар И поэтому особенно интересно наблюдать, кто кого поддерживает в эти дни.

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