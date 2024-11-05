Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 700 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    "В какой-то момент к сторонникам Харрис даже пришли священники, которые устроили молебен о победе в выборах."        ..."Мы спасли Америк...
  • Светлана Зуева
    А черт-то оказался волосатым....🤣🤣🤣Вассерман озвучил...
  • Владимир Сергеев
    Люди боятся, что потом сертификаты совсем не дадут - скажут у вас небольшие разрушения - вот вам 50 тыс. на ремонт."Сколько можно из...

Врио губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь: биография, что известно

Врио губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь: биография, что известно

Он назначен на должность указом президента России Владимира Путина 4 ноября.Практически сразу после заявления губернатора Ростовской области Василия Голубева об отставке прошла встреча президента России Владимира Путина и гендиректора ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Юрия Слюсаря, на которой он был назначен врио губернатора региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Мингазов
Ещё один эффективный менеджер, и музыкой рулит и авиастроением, теперь Ростов развалит.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх