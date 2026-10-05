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Эксперты рассказали, как селлерам защититься от атак БПЛА при меняющихся правилах игры

Эксперты рассказали, как селлерам защититься от атак БПЛА при меняющихся правилах игры

7 июля 2026 года Wildberries внес в оферту №98 пункт, относящий атаки БПЛА к обстоятмажорным обстоятельствам.

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