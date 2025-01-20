Жительница Нью-Йорка вылила ведро мочи на очередь к фотобудке и получила иск

Художница из Нижнего Ист-Сайда (Нью-Йорк, США) Мегги Тракас встала на тропу войны с владельцами популярной у подростков фотобудки Old Friend Photobooth, которая располагается по соседству с ее домом и раздражает ее всегда толпящейся рядом молодежью.