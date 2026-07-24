Мозес Райт стал игроком «Милана»

« Милан » объявил о заключении многолетнего контракта с центровым Мозесом Райтом (27 лет, 207 см). Перед тем как подписать соглашение с итальянским клубом, Райт уже достиг договоренности о переходе в «Барселону» и лично подтвердил, что собирается присоединиться к каталонцам.
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