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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мозес Райт стал игроком «Милана»

« Милан » объявил о заключении многолетнего контракта с центровым Мозесом Райтом (27 лет, 207 см). Перед тем как подписать соглашение с итальянским клубом, Райт уже достиг договоренности о переходе в «Барселону» и лично подтвердил, что собирается присоединиться к каталонцам.

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