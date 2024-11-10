Милое аниме “Лагерь на свежем воздухе” получит четвертый сезон Авторы аниме...

Милое аниме “Лагерь на свежем воздухе” получит четвертый сезонАвторы аниме-адаптации манги “Лагерь на свежем воздухе” (Yuru Camp△) сообщили о том, что после завершения третьего сезона фанаты не останутся без продолжения — впереди четвертый сезон.