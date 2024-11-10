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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Милое аниме “Лагерь на свежем воздухе” получит четвертый сезон Авторы аниме...

Милое аниме “Лагерь на свежем воздухе” получит четвертый сезон Авторы аниме...

Милое аниме “Лагерь на свежем воздухе” получит четвертый сезонАвторы аниме-адаптации манги “Лагерь на свежем воздухе” (Yuru Camp△) сообщили о том, что после завершения третьего сезона фанаты не останутся без продолжения — впереди четвертый сезон.

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