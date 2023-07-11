Аэропорт имени Кустодиева назвал самые популярные рейсы у астраханцев

За 6 месяцев 2023 года пассажиропоток международного аэропорта Астрахани вырос на 4%. Услугами воздушной гавани за полгода воспользовались 367 тысяч 652 человека: на внутренних линиях обслужено 329 тысяч 371 пассажир, на международных – 38 281.