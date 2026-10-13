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Ивановские новости

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В Ивановской области прокуратура требует вернуть государству участок и здание в Плёсе

В Ивановской области прокуратура требует вернуть государству участок и здание в Плёсе

Участок площадью почти 1 тыс. кв. м и здание площадью около 123 кв. м, проданные в 2008 году, сейчас принадлежат физлицу и стоят более 14 млн рублей.

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