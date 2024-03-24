Выдвинута версия причины, согласно которой машине с террористами позволили проехать 400 км

В эфире радиостанции «Говорит Москва» член Общественного совета ГУ МВД России по Москве, ответственный секретарь региональной организации «Гражданская безопасность» Владимир Химаныч высказал мнение, что машину выслеживали специально, чтобы понять, куда направляются осуществившие нападение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии