FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 755 подписчиков

Выдвинута версия причины, согласно которой машине с террористами позволили проехать 400 км

Выдвинута версия причины, согласно которой машине с террористами позволили проехать 400 км

В эфире радиостанции «Говорит Москва» член Общественного совета ГУ МВД России по Москве, ответственный секретарь региональной организации «Гражданская безопасность» Владимир Химаныч высказал мнение, что машину выслеживали специально, чтобы понять, куда направляются осуществившие нападение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх