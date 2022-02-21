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20 февраля Доктору Лизе – Елизавете Глинке могло бы исполниться 60 лет

20 февраля Доктору Лизе – Елизавете Глинке могло бы исполниться 60 лет

Доктор Лиза. Фото из открытого доступа Лидия Губина20 февраля 2022 года известному общественному российскому деятелю, филантропу и известному врачу Елизавете Петровне Глинке, которую в народе называли просто Доктор Лиза, исполнилось бы 60 лет.

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