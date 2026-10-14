В Новосибирской области отремонтировали участок трассы до Казахстана

Старое покрытие сняли фрезой, после чего уложили два слоя асфальта. Также дорожники отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, нанесли разметку из термопластика и установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики.
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