Путин: взаимодействие России и КНДР основано на равноправии и взаимном уважении

Взаимодействие между Москвой и Пхеньяном основано на равноправии и взаимном уважении. На это указал российский лидер Владимир Путин, открывая переговоры со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе"Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга", – отметил Владимир Путин.