Метеоролог Пулин спрогнозировал похолодание в Свердловской области

Метеоролог Алексей Пулин сообщил об ожидаемом похолодании в Свердловской области к 5 августа. В Екатеринбурге и других городах региона температура сначала поднимется до плюс 25–26 градусов, а затем в ночные часы снизится до плюс 8–9 градусов.