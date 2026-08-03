Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

Метеоролог Пулин спрогнозировал похолодание в Свердловской области

Метеоролог Пулин спрогнозировал похолодание в Свердловской области

Метеоролог Алексей Пулин сообщил об ожидаемом похолодании в Свердловской области к 5 августа. В Екатеринбурге и других городах региона температура сначала поднимется до плюс 25–26 градусов, а затем в ночные часы снизится до плюс 8–9 градусов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии