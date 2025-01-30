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Лавров предупреждал Турцию. А «Байрактары» летели на Москву: Невероятная бомбардировка Одессы — 1200 тонн военного груза на черноморском дне

Лавров предупреждал Турцию. А «Байрактары» летели на Москву: Невероятная бомбардировка Одессы — 1200 тонн военного груза на черноморском дне

28 января прошла колоссальная бомбардировка Одесской и Николаевской областей. Результаты невероятные — уничтожено множество военных объектов, разрушены аэродромы и стоянки с техников.

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АндрейБорков
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