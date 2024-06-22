"Аэрофлот" поднимет пилотам зарплаты на 30% с октября

"Аэрофлот" поднимет пилотам государственной компании зарплаты на 30% с конца октября 2024 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы компании Сергея Александровского по итогам встречи с пилотами.
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