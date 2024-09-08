Роботы на передовой городских войн будущего В сообщении “Война в городе: как DARPA готовится к боям в мегаполисах” , которые разработаны DARPA для ведения боевых действий в городских условиях.
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Роботы на передовой городских войн будущего В сообщении “Война в городе: как DARPA готовится к боям в мегаполисах” , которые разработаны DARPA для ведения боевых действий в городских условиях.
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