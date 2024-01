Анонс видеокарт RTX 40 Super, предсказания Джейсона Шрайера, FNAF 2 в кино, ремастер Half-Life 2…

Народные умельцы работают над обновлённой версией Half-Life 2 с рейтрейсингом; Nvidia анонсировала новую линейку видеокарт RTX 40 SUPER и технологию «оживления» NPC в играх; полное издание Horizon: Forbidden West выйдет на ПК в начале 2024-го; глава Larian Studios придумал первый акт для своей следующей игры; Джейсон Шрайер опубликовал свои предсказания на 2024-й год в игровой индустрии; DLC для Cult of the Lamb выйдет через неделю экранизация Five Nights at Freddy’s получит сиквел.