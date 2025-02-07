Алтайские приставы отправили на СВО японский грузовик, использованный для убийства

Браконьеры вывезли на автомобиле туши животных и разделали их в окрестностях заказника В Алтайском крае приставы передали на нужды СВО японский грузовик, конфискованный у браконьеров, сообщает региональная ФССП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии