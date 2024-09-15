В районе Ладожских шхер развернулось незаконное строительство

Новая дорога «залезла» на земли нацпарка, а в Ладоге появилась тяжелая техника Текст, фото: Антонина Кябелева В реальность истории, рассказанной жителями местечка Кесвалахти (Калининская губа Ладожского озера) Лахденпохского района, трудно поверить.
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