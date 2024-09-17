Киты перевели 40 млн XRP после судебного разбирательства Ripple Labs с регулятором США

После завершения судебного разбирательства Ripple Labs с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) киты XRP переместили в общей сложности 40 миллион монет, что вызвало значительную активность на рынке криптовалют и стало сигналом о восстановлении доверия со стороны крупных инвесторов.
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