Разумный Образ Жизни - что это ?!

"Кто Разумный Образ Жизни ведет, тот по дороге своей жизни - Богу угодной идет!""Разумный Образ Жизни - есть осмысленная и безопасная для существования человеческого социума логика принимаемых и воплощаемых решений, для каждого уровня духовного и интеллектуального развития людей в окружающей их природной среде, по условию непреложного постижения и исполнения истин Высшей Божественной Мудрости, базирующихся на Законах Мироздания и обладающих абсолютной наивысшей ценностью данной нам Богом"М.