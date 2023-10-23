"ЖИВОТВОРЕЦ"
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"ЖИВОТВОРЕЦ"

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Разумный Образ Жизни - что это ?!

Разумный Образ Жизни - что это ?!

"Кто Разумный Образ Жизни ведет,  тот по дороге своей жизни - Богу угодной идет!""Разумный Образ Жизни - есть осмысленная и безопасная для существования человеческого социума логика принимаемых и воплощаемых решений, для каждого уровня духовного и интеллектуального развития людей в окружающей их природной среде, по условию непреложного постижения и исполнения истин Высшей Божественной Мудрости, базирующихся на Законах Мироздания и обладающих абсолютной наивысшей ценностью данной нам Богом"М.

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