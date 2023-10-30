Гражданская война

Так это то и дорого... В этом русская душа и многообразие её выражения...

ИА

Ирина Александровна

Лучше нету...- это строчка из песни, написанной в народном стиле, а в песню она попала из частушки, так что "ЦветУ" - диалектное окончание, но здесь оно уместно. (Я когда-то слышала об этом в радиопередаче).