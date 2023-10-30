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Гражданская война

Гражданская война

По большому счету, впрочем как по любому другому, мы воюем с русскими. Хотя бы потому как четкой границы между украинцем и русским нету.

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Комментарии
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Леонид Руси
Так это то и дорого... В этом русская душа и многообразие её выражения...
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2 д.
ИА
Ирина Александровна
Лучше нету...- это строчка из песни, написанной в народном стиле, а в песню она попала из частушки, так что &quot;ЦветУ&quot; - диалектное окончание, но здесь оно уместно. (Я когда-то слышала об этом в радиопередаче).
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1 д.
Анфиса Иванова
Не придирайтесь по поводу его грамматики и стилистики... Тут главное - суть в основном верная.
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1 д.

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