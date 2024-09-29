Челябинский зоопарк переходит на зимний график работы

Закрываться он будет раньше. Изменения вступят в силу уже со вторника, 1 октября. Темнеет теперь рано, и зоопарк будет открываться в 10:00 и закрываться в 18 часов по будням с понедельника по четверг (купить билеты можно будет до 17 часов), и в 19 часов с пятницы по воскресенье и в праздники (касса закроется в 18:00).