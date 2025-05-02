Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иринушка
    Пусть боятся гады. А то воевать с нами надумали.....The Mirror: "Пути...
  • Eduard
    Мошейники,воры,тираны и преступники.На Западе преступность на Государственном уровне!Глава госдепа США...
  • Сергей
    105 МЕТРОВ ПОД ЗЕМЛЕЙ - ОФИЦИАЛЬНО-САМАЯ ГЛУБОКАЯ СТАНЦИЯ МЕТРО в СССР- Арсенальная- не достанет НИКТО !!!  В Союзе у...The Mirror: "Пути...

Депутат Госдумы Милонов призвал убрать из продажи одноразовые мангалы

Депутат Госдумы Милонов призвал убрать из продажи одноразовые мангалы

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал убрать из продажи одноразовые мангалы и иные одноразовые приспособления для приготовления пищи туристами на открытом воздухе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
F I
Это типа того ,что подал идею задрать цены  на недорогие товары которые как и прежде  остаются одноразовыми (но дороже)  и будут оставаться более дорогим мусором в лесах , Потому что те кто может себе позволить иметь авто и деньги на выезд  за сотни км ,траты на бухло и продкты вряд ли потащит на выброс мусор с одноразовыми мангалами в город ... А те кто отдыхает в пригороде задешево доезжая на трамвае до природы  , &quot;одновазовые мангалы &quot; таскают с собой , не бросают и даже если те развалятся , найдут применение &quot;останкам &quot; )
Ответить
11 час.
наверх