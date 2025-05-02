Депутат Госдумы Милонов призвал убрать из продажи одноразовые мангалы

F I

Это типа того ,что подал идею задрать цены на недорогие товары которые как и прежде остаются одноразовыми (но дороже) и будут оставаться более дорогим мусором в лесах , Потому что те кто может себе позволить иметь авто и деньги на выезд за сотни км ,траты на бухло и продкты вряд ли потащит на выброс мусор с одноразовыми мангалами в город ... А те кто отдыхает в пригороде задешево доезжая на трамвае до природы , "одновазовые мангалы " таскают с собой , не бросают и даже если те развалятся , найдут применение "останкам " )