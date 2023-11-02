США заявили о готовности принять Россию на саммите АТЭС с учетом санкций

США готовы проработать вопрос обеспечения надлежащего уровня участия российской делегации в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского госдепартамента.
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