Кроссовер Denza N8: показан интерьер[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 2023 году компании Mercedes-Benz и BYD представили кроссовер Denza N8, который, в свою очередь, стал результатом масштабного рестайлинга кроссовера Denza X образца 2019 года.
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