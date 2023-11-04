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Итоговый турнир WTA. 1/2 финала. Пегула сыграет с Гауфф, Соболенко – со Швентек

Арина Соболенко и Джессика Пегула, Ига Швентек и Коко Гауфф вышли в полуфинал. WTA Finals Канкун, Мексика 29 октября – 5 ноября 2023 Итоговый турнир WTA Призовой фонд – 9 000 000 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Джессика Пегула (США)  Коко Гауфф (США) Дата проведения 5 ноября, 01.

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