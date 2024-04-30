Минцифры готовят запрет на массовые обзвоны

Минцифры готовит запрет на массовые спам-обзвоны. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Он отметил, что сейчас абоненты сотовой связи напряженно относятся к звонкам с незнакомых номеров, поскольку большая часть из них инициируется роботами.
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