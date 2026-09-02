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Регионы России

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Минтранс РФ гарантирует непрерывность работы гражданской авиации

Минтранс РФ гарантирует непрерывность работы гражданской авиации

Глава Министерства транспорта Российской Федерации Андрей Никитин пообещал не допустить значимых перебоев в работе гражданской авиации в связи с угрозами со стороны Украины.

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