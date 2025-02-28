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Самый массовый женский побег из тюрьмы в русской истории

Самый массовый женский побег из тюрьмы в русской истории

Начало XX века в Российской империи отметилось невиданным ранее революционным брожением. Волна народного негодования захлестнула не только Санкт-Петербург, но и докатилась до самых отдаленных губерний страны.

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