Ночью в Саранске загорелось кафе

Сотрудники ГУ МЧС России по Мордовии ликвидировали возгорание кафе в Саранске. По данным пресс-службы ведомства, сигнал о возгорании объекта на проспекте 50 лет Октября в Саранске поступил на пульт дежурного посреди ночи.
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