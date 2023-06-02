Ночью в Саранске загорелось кафе

Сотрудники ГУ МЧС России по Мордовии ликвидировали возгорание кафе в Саранске. По данным пресс-службы ведомства, сигнал о возгорании объекта на проспекте 50 лет Октября в Саранске поступил на пульт дежурного посреди ночи.