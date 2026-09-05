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ИА Регнум

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Гидрометцентр спрогнозировал до +16 градусов и грозу в Москве 5 сентября

Гидрометцентр спрогнозировал до +16 градусов и грозу в Москве 5 сентября

В Москве в субботу, 5 сентября, ожидаются облачная погода, дождь, местами сильный, а в отдельных районах — гроза.

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