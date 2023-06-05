Нижегородская правда

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3 миллиона рублей получат общественные организации Дзержинска в 2023 году

3 миллиона рублей получат общественные организации Дзержинска в 2023 году

В Дзержинске подведены итоги конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций. В этом году поддержку из городского бюджета получат 9 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают в различных сферах на территории Дзержинска.

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