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Денежно-кредитная политика: Европейский центральный банк готовит новое повышение ключевой ставки

Денежно-кредитная политика: Европейский центральный банк готовит новое повышение ключевой ставки

Европейский центральный банк с высокой долей вероятности утвердит очередное повышение базовых процентных ставок на 0,25 процентного пункта на предстоящем заседании по монетарной политике.

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