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Россиянам назвали самый выгодный способ купить тур на море зимой

Россиянам назвали самый выгодный способ купить тур на море зимой

Горин: акции раннего бронирования — выгодный способ купить тур на море зимой Самый выгодный способ купить тур на море зимой — это приобретать поездку по акциям раннего бронирования, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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