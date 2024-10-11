Россиянам назвали самый выгодный способ купить тур на море зимой

Горин: акции раннего бронирования — выгодный способ купить тур на море зимой Самый выгодный способ купить тур на море зимой — это приобретать поездку по акциям раннего бронирования, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
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