Московский метрополитен отмечает 90-летие

15 мая Московский метрополитен отмечает свое 90-летие. С 15 по 18 мая в честь юбилея Московский метрополитен проведет масштабную программу праздничных мероприятий, сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт Мэра Москвы.
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