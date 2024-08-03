Плющ сегодня является одним из самых популярных растений. Дизайнеры активно используют его для оформления садов и различных помещений.
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