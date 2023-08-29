Высылка российских дипломатов: плюсов больше, чем минусов

Аким Воземчук

Смотреть надо дальше. Та же Прибалтика стремительно деградирует, население уже обречено на вымирание, ближайшие 30-35 лет они исчезнут а земли надо нам вернуть обратно. Для этого и нужен канал отслеживающий тенденции, ну и естественно поддерживать наших сторонников в этих странах. Это и есть работа дипломатии.