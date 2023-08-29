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Высылка российских дипломатов: плюсов больше, чем минусов

Высылка российских дипломатов: плюсов больше, чем минусов

В регулярной, строго по графику, высылке наших дипломатов из «цивилизованных стран» есть безусловный плюс.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Смотреть надо дальше. Та же Прибалтика стремительно деградирует, население уже обречено на вымирание, ближайшие 30-35 лет они исчезнут а земли надо нам вернуть обратно. Для этого и нужен канал отслеживающий тенденции, ну и естественно поддерживать наших сторонников в этих странах. Это и есть работа дипломатии.
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3 час.
Светлана Петрова
Зачем ждать когда вышлют, можно смело выслать, раз не нужны, чего ждать?
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2 час.
Александр Лесков
Земли  чухонцев, Ингерманландия  — это  ПОКУПКА  земель  ещё  Петром  Великим  у  Швеции  за  56  тонн серебра.  Деньги  пущай  сперва  вернут.  А  самих, да! —  ВОН!!!
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2 час.

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