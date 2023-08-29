В регулярной, строго по графику, высылке наших дипломатов из «цивилизованных стран» есть безусловный плюс.
Высылка российских дипломатов: плюсов больше, чем минусов
Комментарии
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Аким Воземчук
Смотреть надо дальше. Та же Прибалтика стремительно деградирует, население уже обречено на вымирание, ближайшие 30-35 лет они исчезнут а земли надо нам вернуть обратно. Для этого и нужен канал отслеживающий тенденции, ну и естественно поддерживать наших сторонников в этих странах. Это и есть работа дипломатии.
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3 час.
Светлана Петрова
Зачем ждать когда вышлют, можно смело выслать, раз не нужны, чего ждать?
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2 час.
Александр Лесков
Земли чухонцев, Ингерманландия — это ПОКУПКА земель ещё Петром Великим у Швеции за 56 тонн серебра. Деньги пущай сперва вернут. А самих, да! — ВОН!!!
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2 час.
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