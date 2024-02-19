Главное дело всей жизни Пашиняна

НА КАКОЙ ПОМОЙКЕ армяне нашли этого отморозка, и выдвинули его в свои президенты?!! Их устраивает эта тупорылая дрянь?!! Без России Армении придет каюк!... Соседи сожрут... Армяне же это знают...ВЫ О ЕМ ТАМ ДУМАЕТЕ!! Армяне, АУ!! Очнитесь!!

лл

лина любимцева

В том-то и дело, что вырежут. И рука не дрогнет... А кого не вырежут - куда армяне побегут?... Не в США же и не в ЕС. В Россию. А примет ли Россия после всех подлостей и нападок? Предателей никто и никогда не уважал...