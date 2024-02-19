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Главное дело всей жизни Пашиняна

Главное дело всей жизни Пашиняна

Армения не является союзником России, и это искренняя позиция Еревана, заявил ПашинянЖалко, конечно, армян.

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Комментарии
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лина любимцева
НА КАКОЙ ПОМОЙКЕ армяне нашли этого отморозка, и выдвинули его в свои президенты?!! Их устраивает эта тупорылая дрянь?!! Без России Армении придет каюк!... Соседи сожрут... Армяне же это знают...ВЫ О ЕМ ТАМ ДУМАЕТЕ!! Армяне, АУ!! Очнитесь!!
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14 час.
лл
лина любимцева
В том-то и дело, что вырежут. И рука не дрогнет... А кого не вырежут - куда армяне побегут?... Не в США же и не в ЕС. В Россию. А примет ли Россия после всех подлостей и нападок? Предателей никто и никогда не уважал...
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14 час.
Natalija Osminina
Каждому-свое. Как было написано на воротах Бухенвальда. Армяне  свою судьбу выбрали.  И абхазы тоже. Миру, видимо, не нужны непонятные образования и тупой сброд.
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11 час.

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