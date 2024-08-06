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В Таджикистане заявили о выдворении рекордного числа граждан из России

Более 17 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана выдворили из России в первом полугодии этого года. Это больше, чем за весь прошлый год, заявила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнора Хасанзода.

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