В Таджикистане заявили о выдворении рекордного числа граждан из России

Более 17 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана выдворили из России в первом полугодии этого года. Это больше, чем за весь прошлый год, заявила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнора Хасанзода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии