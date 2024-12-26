📢 Волонтеры делают от чистого сердца, но должен быть расчёт эффективности и целей Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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📢 Волонтеры делают от чистого сердца, но должен быть расчёт эффективности и целей Глава Крыма Сергей Аксёнов.