Происшествия

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Поздравление Председателя Следственного комитета с Днем России

Поздравление Председателя Следственного комитета с Днем России

Сегодня в нашей стране отмечается один из главных праздников – День России. Вот уже на протяжении многих лет эта дата - символ преемственности поколений и  неразрывной связи с Отечеством, общности и единения всех народов, проживающих на территории нашей великой страны.

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