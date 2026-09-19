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Аргументы и Факты

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Явка на выборах в Госдуму РФ составила 30,21% на 09:35 мск

Явка на выборах в Госдуму РФ составила 30,21% на 09:35 мск

К 9:35 по московскому времени явка избирателей на выборах в Государственную Думу достигла отметки 30,21%.

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