«Прошедший 2024 год стал для нас поистине ярким и незабываемым». «Зенит» поздравил с Новым годом

«Дорогие друзья, болельщики и партнеры баскетбольного клуба «Зенит»! Поздравляем вас с наступающим 2025 годом! Пусть этот год принесет вам счастье, удачу и вдохновение на новые свершения! Прошедший 2024 год стал для нас поистине ярким и незабываемым! Мы отметили 10-летний юбилей клуба, наполнив его громкими победами, яркими матчами и эмоциями, которые останутся в наших сердцах навсегда.
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