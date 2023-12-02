Цены на газ в Европе выросли на 4 процента Наталья МарковаМировой энергетический рынок вновь привлекает внимание в связи с динамикой фьючерсов на газовом хабе TTF (Title Transfer Facility), в Нидерландах, который признан самым крупным в Европе.
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