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Цены на газ в Европе выросли на 4 процента

Цены на газ в Европе выросли на 4 процента

Цены на газ в Европе выросли на 4 процента Наталья МарковаМировой энергетический рынок вновь привлекает внимание в связи с динамикой фьючерсов на газовом хабе TTF (Title Transfer Facility), в Нидерландах, который признан самым крупным в Европе.

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