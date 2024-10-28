Мы собрали для вас самые шокирующие, провокационные и убедительные примеры социальной рекламы, направленной против курения.
Курение убивает: примеры самой шокирующей антитабачной рекламы
Комментарии
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S
Sobering
Курящие не страдают Альцгеймера и Паркинсона.
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18 час.
АЦ
Алексей Цветков
Ну да, не страдают, но загибаются раньше. Не знаю, что лучше. А вообще то если минздрав против, то следует ли доверять всей этой антирекламе, т.к. я лично минздраву не доверяю.
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17 час.
S
Sobering
Дело не в том - раньше или позже. Дело в том, что поухаживайте за ними, а потом возмущайтесь.
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7 час.
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