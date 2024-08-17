Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»

Компания «Яковлев» впервые представила модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130М. Новая модификация известного уже самолета Як-130, который выпускается Иркутским авиазаводом, совершит свой первый полет в следующем году.
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